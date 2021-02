¿Qué dijo el gobierno de México sobre una posible nueva variante de covid-19 en ese país?

El gobernador del estado mexicano de Jalisco, Enrique Alfaro, indicó que están analizando una posible variante del covid-19 encontrada en cuatro pacientes de ese estado y que se están haciendo los estudios pertinentes. Mientras, desde la Secretaría de Salud nacional se dijo que podría no tratarse de una variante mexicana en sí, sino que posiblemente las mutaciones del coronavirus ya existen en el país pero no afectan ni la virulencia ni la mortalidad de este, y que no vale la pena describirla como variante mexicana hasta no haber hecho los estudios. Acá las palabras de las autoridades al respecto.