Michael Cohen, ex abogado personal del presidente Trump, admitió ante una Corte en Nueva York que mintió al Congreso cuando no dio información correcta sobre las negociaciones para construir una Torre Trump en Moscú. Cohen no mencionó cuándo terminaron las negociaciones y dijo que lo hizo para proteger a Trump. Joseph Malouf, abogado constitucionalista y fundador de Abogados Malouf y Asociados, habló sobre la cooperación de Cohen con el fiscal especial Robert Mueller y lo que implica para la investigación.