Michael Cohen, que había salido de la cárcel con libertad condicional, ha vuelto por no querer firmar un acuerdo por el que no podía, entre otros puntos, publicar libros ni manifestarse en redes sociales. En un libro que escribió durante su anterior paso por la prisión, Cohen dice que escuchó de Donald Trump comentarios antisemitas y racistas contra Barack Obama y Nelson Mandela, a los que no consideraba verdaderos líderes.