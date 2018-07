El lanzamiento de Surface Go reafirmará la competencia ya existente entre Microsoft y otras empresas tecnológicas como Apple. Con un costo de US $399, la nueva tableta de Microsoft mide diez pulgadas mientras que el iPad mide 9,7 pulgadas. Surface Go tendrá que competir con el Google Chromebook, el cual, según la firma de investigación Futuresource, domina el mercado de tabletas suministrando casi el 60% de todos los dispositivos.