Matan a 9 militares en Colombia y Petro dice que la fuerza pública no saldrá de la región del Cauca

"La posición es que la acción militar no cesa mientras que no haya una voluntad real de negociación (...) la fuerza pública no va a salir de la región del Cauca", dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esto luego de que nueve militares fueran asesinados en esa región desde el sábado. Fernando Ramos tiene los detalles desde Bogotá.