Empieza la temporada de películas navideñas con estos 4 estrenos

Parece que nunca es demasiado temprano para ver películas navideñas pues esta semana llegan a cines y streaming cuatro cintas de esta temporada: Christina Milian busca un milagro navideño para encontrar al amor de su vida en "Meet Me Next Christmas"; una niña y su abuelo adelantan la Navidad para su familia en "A sudden Case of Christmas"; "Christmas Eve in Miller's Point" retrata la que podría ser la última reunión familiar en un lugar especial para ellos; y un festival infantil con los peores niños de la ciudad protagonizan la historia de "The Best Christmas Pagent Ever".