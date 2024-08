"Megalopolis", nueva película de Francis Ford Coppola se presenta en festival de cine

Los personajes de "Only Murders in the Building" abandonan el edificio de Nueva York para viajar a Los Ángeles en la cuarta temporada de la serie. "Megalopolis", la nueva película de Francis Ford Coppola, se presenta en el TIFF. El departamento de Medio Ambiente de las Islas Baleares investiga las circunstancias en las que se filmó allí el último video musical de Katy Perry. Informa Lynn Franco, en el Minuto Hollywood.