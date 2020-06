El presidente Trump negó haber recibido información de inteligencia sobre un presunto plan de funcionarios rusos. Según el supuesto plan, Rusia ofreció dinero a Talibanes para matar soldados estadounidenses. Previamente, la Casa Blanca aseguró que el presidente no había recibido información al respecto, pero no negó la validez del reporte. CNN ha contactado a media docena de agencias en Estados Unidos para indagar más sobre este asunto, pero no ha obtenido comentarios hasta el momento . Juan Carlos López de Directo USA cuenta más sobre el desarrollo de esta noticia.