Dos monjas de una escuela católica del sur de California están acusadas de violar uno de los 10 mandamientos de la ley divina, ¡el que dice no robarás! Una investigación interna de la escuela St. James descubrió que las hermanas Mary Margaret Kreuper y Lana Chang, utilizaron unos US$ 500.000 de la institución para fines personales. Ambas mujeres ya se retiraron, pero la Iglesia y la arquidiócesis decidieron no presentar cargos penales contra ellas aunque aseguran que serán sancionadas por la congregación.