Adrian Guggemos no es ajeno a las acrobacias atrevidas y la última muestra de trucos del motociclista no fue una excepción. Guggemos, un ciclista de freestyle y freeride urbano, llevó sus habilidades al Auto and Technik Museum Sinsheim en Alemania. Esto incluyó realizar una voltereta hacia atrás en un avión supersónico.