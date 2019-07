El ex fiscal especial Robert Mueller afirmó ante el Congreso de EE.UU. que Donald Trump no fue exonerado; EE.UU. impondrá más sanciones a Venezuela, según Elliott Abrams, representante especial del gobierno de Donald Trump; Facebook restringirá el contenido relacionado con alcohol y tabaco; indemnizaron a la familia de Neil Armstrong con US$ 6 millones por negligencia médica, según el NYT; y Allergan retira implantes mamarios texturizados ligados con un tipo raro de cáncer.