Es un día triste para el séptimo arte. El director de cine italiano Bernardo Bertolucci murió este lunes, en Roma, a los 77 años. Bertolucci es considerado uno de los más grandes cineastas italianos de todos los tiempos. Cintas como "Last Tango in Paris", y "The Last Emperor", que ganó 9 premios Oscar, en 1988, son obras maestras en su género. La Asociación General Italiana del Entretenimiento y la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, expresaron sus condolencias por la muerte del maestro.