En Florida, la familia de una mujer discapacitada que resultó embarazada por una violación, entabló una demanda contra el centro de cuidado de salud donde se le prestaba atención. La acción legal argumenta que el centro National Mentor Healthcare no hizo nada significativo para proteger a la demandante o reportar el posible abuso. La mujer de 23 años está inmóvil, no habla y tiene muchos problemas de salud. De acuerdo con la demanda en enero de 2018, los empleados observaron que la mujer tenía lesiones en la cadera, pero no la llevaron al hospital hasta febrero cuando una radiografía mostró que tenía una fractura en la cadera y una prueba de embarazo resultó positiva, La mujer más adelante perdió el embarazo.