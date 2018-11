La ejecutiva Isela Costantini, piensa que ser líder es una persona que tiene visión. Agrega que quien no tiene visión y no sabe llevar un grupo de personas, no puede mantener esa posición, argumenta. Costantini piensa que un líder debe saber motivar, armar un equipo y que también depende del momento por el que pasa la empresa para saber el tipo de líder que se requiere.