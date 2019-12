Se acerca la Navidad, pero para un grupo de mujeres salvadoreñas no hay muchos motivos para celebrar. Son madres de migrantes desaparecidos que viven con la zozobra de no saber cuál es el paradero de sus hijos. Merlin Delcid habló con una de estas madres en San Salvador, una mujer que no ha visto a su hijo desde que salió con el sueño de llegar a Estados Unidos hace once años.