Decenas de mujeres marcharon hasta la Asamblea Legislativa de El Salvador para pedir que se modifiquen las leyes y que no se castigue con cárcel el aborto. En concreto, exigieron que esta práctica no se penalice en tres causales, entre ellas, cuando el embarazo es resultado de una violación. La protesta ocurre después que el presidente Nayib Bukele dijera que el aborto no sería incluido en la propuesta de reformas a la Constitución. Merlin Delcid con el reporte.