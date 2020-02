Constructora privada quiere levantar su propio muro en la frontera con México

La constructora We Build the Wall, Inc. quiere donar un muro en un sector de la frontera entre México y EE.UU. La empresa se ha comunicado con el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para recibir las indicaciones de la obra. En un comunicado la CBP aseguró que entregó a la empresa la información para considerar donaciones potenciales, según los estatutos y reglamentos aplicables al proyecto.