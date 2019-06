Perla López: “De niña no me gustaba cantar”

La cantante mexicana Perla López presenta su nuevo disco en Camilo. López, quien compone sus propias canciones, es descendiente de una familia musical. La mayoría de sus 10 hermanos cantan o son músicos. No obstante, la cantautora le confiesa a Camilo que de niña no quería cantar y tanta era su negativa que su mamá le pagaba US$ 20 para que tomara clases de canto.