En Myanmar los militares no se tocan el corazón a la hora de reprimir

La sangrienta represión de las protestas contra el régimen militar en Myanmar provoca una ola de condenas de diferentes gobiernos y organismos internacionales. Pero, la directora de intercambio académico de El Colegio de México, Luisa Alejandra González, destacó en Aristegui que las protestas cívicas, que no se detienen pese a la represión, no son el único escenario que preocupa a los gobernantes de facto en la ex Birmania.