La actriz y cantante argentina Nacha Guevara habla con Aristegui sobre la situación política que vive el país y el proceso electoral. “Estamos en un momento muy complejo por el proceso electoral”, dijo la actriz. Guevara explicó que la situación en Argentina es compleja porque hay “un presidente que no está gobernando y un candidato que no es presidente que no puede hacer nada”. “Es un momento delicado”, agregó Guevara. La actriz también habló sobre una “grieta” que existe en Argentina a raíz de las diferentes ideologías y opiniones políticas. Guevara contó además lo que siente por México y la solidaridad que encontró cuando vivió en el país.