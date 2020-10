La molestia de Nancy Pelosi al preguntarle sobre el nuevo paquete de estímulo económico de Trump

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, se molestó en entrevista con el presentador de CNN Wolf Blitzer cuando el periodista le preguntó por qué no aceptaba la propuesta de la Casa Blanca de US$ 1,8 billones como parte de un nuevo paquete de estímulo económico. «Yo sé cuáles son las necesidades de mis electores, yo los escucho, y sus necesidades no están en la propuesta del presidente (Trump)», dijo la representante.