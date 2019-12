El cantautor argentino Noel Schajris lanza su primer disco de Navidad en homenaje a la canción “Feliz Navidad” de José Feliciano que cumple 50 años. Este nuevo disco de Schajris incluye canciones en español e inglés como: “Blanca Navidad”, “Jingle Bells”, “Feliz Navidad”, “All I Want for Christmas is you”, “I’ll be home for Christmas” y “Noche de Paz”.