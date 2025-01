Negocio familiar lucha por salir adelante tras incendios en Los Ángeles

La economía local en Los Ángeles se enfrenta a uno de sus obstáculos más grandes debido a los múltiples incendios que han afecta la zona. Negocios familiares, como el de Nelly Morelos, están llenos de incertidumbre. A pesar de que la infraestructura del edificio no fue dañada po el incendio, su negocio no tiene luz y no tiene clientes.Gonzalo Alvarado de CNN habló con Morelos sobre su ánimo para no rendirse ante esto.