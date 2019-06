Una de las estrategias de Netflix es la gran inversión que ha hecho para crear contenido original para su plataforma. Netflix invirtió más de US$ 12.000 millones en producciones originales y se espera que en 2019 invierta hasta unos US$ 15.000 millones, según un estudio de The Wall Street Journal. Este es el caso de la serie israelí “Fauda”, que ya entra en su tercera temporada y que no solo le está generando nuevas suscripciones, sino que les llega a personas que en la vida real viven en medio de grandes conflictos sociales.