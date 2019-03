La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) ha firmado US$ 1.700 millones en contratos en el primer día en el que a los equipos se les permite contactar jugadores. El límite de paga que pueden recibir los jugadores para esta temporada también subió superando los US$ 188 millones, un aumento de más de US$ 10 millones, según las cifras de la Asociación de Jugadores de la NFL.