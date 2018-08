La lista de la vergüenza de Daniel Ortega

Costa Rica le dice no a Nicaragua a la entrega de un listado de los solicitantes de asilo que éste le había pedido. Costa Rica dice que es información sensible y confidencial. Daniel Ortega por su parte quiso diferenciar entre exilio y aquellos que habrían cometido delitos. Pues bien, entre los que huyen se encuentra Eyner Centeno, un joven activista que gracias a su popularidad en las redes ha conseguido ayudar a los más desvalidos. El canal cien por ciento noticias lo bautizó como "El héroe de los pobres". Cuando estallaron las protestas, Klase Honda criticó la violencia y ofreció ayuda a los manifestantes heridos. Centeno dice que ha tenido que huir al enterarse de que la policía lo buscaba por terrorismo. CNN buscó la versión oficial de la Jefatura de Relaciones Públicas y nos dijeron que no podían dar ninguna información.