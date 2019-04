Juan Sebastián: “Mejor sin acuerdo que con un mal acuerdo”

Se estanca el diálogo en Nicaragua entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Principalmente por la falta de consenso en dos asuntos clave, por lo menos para la Alianza: la parte de la reparación a las víctimas de violencia por parte de las autoridades y las reformas electorales que garanticen elecciones justas. La oposición se queja de no encontrar voluntad por parte del gobierno para una solución al conflicto. Para Juan Sebastián Chamorro, uno de los miembros negociadores de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, llegar a un mal acuerdo no es una opción y asegura que prefiere no tener acuerdo.