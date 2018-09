Parece que a Daniel Ortega no le gusta la transparencia

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos no es del agrado de Daniel Ortega. El presidente nicaragüense afirma que no se cumplen ni las razones ni las condiciones para que la misión de la ONU continúe ejerciendo sus labores en el país. No obstante, la misión de Naciones Unidas mediante un comunicado aseguró que seguirá apoyando a las víctimas. Guillermo Fernández-Maldonado, coordinador de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU nos da sus impresiones.