La Alianza Cívica, grupo opositor en Nicaragua, advirtió al gobierno de Daniel Ortega que no habrá acuerdo, a menos que haya elecciones transparentes y supervisadas en el país. También exigieron la liberación de todos los manifestantes detenidos, pues aseguran que la lista que el gobierno presenta está incompleta, y no incluye detenidos de distritos y departamentos fuera de Managua. El Gobierno asegura que no se ha discutido el tema de la fecha de los comicios.