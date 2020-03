En Ciudad de México vive una niña que antes de cumplir diez años habrá terminado dos carreras universitarias. Su capacidad intelectual es admirada por muchos, sin embargo otros la criticaron y se burlaron de ella. A muy temprana edad tuvo que enfrentarse al acoso escolar, una realidad en los salones de clases de nuestra región y que puede tener consecuencias fatales. “Mis compañeros eran malos conmigo, me decían rara. Yo no me rindo, voy hacer lo que quiero hacer”, aseguró Adhara Péreza CNN en Español.