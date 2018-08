"Si creen que con los Bonadio, con los desafueros, me voy a arrepentir; no, no me arrepiento de nada de lo que hice", dijo la senadora y expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner en su intervención momentos antes de que el Senado aprobara por unanimdad el allanamiento de los domicilios de Fernández por parte de la Justicia atendiendo a una solicitud del juez Claudio Bonadio.