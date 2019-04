La Asociación Nacional del Rifle, o NRA por sus siglas en inglés, fue demandada por un grupo que promueve el control de armas que la acusa de usar US$ 35 millones en campañas republicanas, incluidos US$ 21 millones a la del presidente Donald Trump. Entidades como la NRA lo pueden hacer, siempre y cuando no coordinen con las campañas, algo que la demanda asegura ocurrió. Más sobre el escándalo que rodea a la Asociación Nacional del Rifle en #CierreDirecto.