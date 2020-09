Google Maps informará los casos de covid-19 según la zona

La nueva actualización de Google Maps presentará los promedios semanales de casos de covid-19 por cada 100 mil habitantes en áreas geográficas determinadas, con los datos de la Universidad Johns Hopkins, The New York Times y de Wikipedia. Google asegura que esta nueva funcionalidad les permitirá a los usuarios decidir adónde ir o no, dependiendo del número de infectados por cada zona. La actualización estará disponible en IOS y Android.