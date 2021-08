El decreto promulgado por el alcalde Bill de Blasio dice que toda persona que desee ingresar a comercios, lugares de entretenimiento y gimnasios tendrá que presentar la prueba de haber sido vacunada. Quien no muestre el certificado de vacunación, ya sea en físico o digital, podría tener que pagar una multa de US$ 1.000, suma que aumentaría gradualmente para aquellos que no cumplan con ese requisito.