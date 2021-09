Stephanie Grisham, exempleada de Melania Trump, publicará libro sobre la ex primera dama

La asesora más cercana que tuvo Melania Trump publicará un libro sobre las anécdotas de la ex primera dama el próximo mes. Se trata de Stephanie Grisham, quien fue secretaria de Prensa de la Casa Blanca y jefa de Personal de la ex primera dama. Según informaron 2 fuentes familiarizadas con el proyecto de Grisham a CNN, el texto se titulará "I'll take your questions now". ¿Qué temas incluirá el volumen? Aquí, los detalles.