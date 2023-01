Mis sentencias son más importantes que mis tacones, dice la primera persona no binaria en ser magistrado electoral en Latinoamérica

En entrevista con Mario González, Jesús Ociel Baena —la primera persona no binaria en América Latina en llegar a un cargo de magistrado electoral— asegura que, al manifestar su expresión de género, está ejercitando el libre desarrollo de su personalidad. "Yo quiero usar tacones, quiero usar faldas, quiero usar labial, quiero utilizar mis símbolos que me representan y me dan muchísimo orgulloso", asegura Baena. El reportaje sobre su designación en el estado mexicano de Aguascalientes, publicado en "Perspectivas desde México", ha sido nominado para los Premios GLAAD que reconocen a los medios por sus representaciones inclusivas.