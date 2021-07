Joven de 18 años viajará al espacio con Jeff Bezos en primer vuelo de nave New Shepard

Oliver Daemen, un joven de 18 años, será el afortunado tercer acompañante del magnate Jeff Bezos en el primer vuelo tripulado de la nave New Shepard, de la empresa aeroespacial Blue Origin. En un comunicado de prensa, la compañía señala que el anónimo ganador del boleto —por el que pagó US$ 28 millones— no podrá viajar por razones de agenda.