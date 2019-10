Olivia Gant, era una niña con una enfermedad terminal relacionada a una disfunción intestinal. Su madre, Kelly Turner, apeló a la solidaridad de la gente para poder pagar el tratamiento médico. Una campaña de Go Fund Me logró US$ 22.000 para Olivia, pero aun así la niña murió hace dos años. Kelly ahora enfrenta cargos penales por la muerte de su hija.