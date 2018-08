La Casa Blanca de Trump debe lidiar nuevamente con afirmaciones sensacionalistas en un libro, esta vez autoría de Omarosa Manigault, una exconcursante famosa del reality show "The Apprentice" que Trump solía conducir. El libro de Manigault aún no sale a la venta al público pero la Casa Blanca ya respondió que "está plagado de mentiras y falsas acusaciones" y la campaña por la reelección de Trump aún no ha respondido a las acusaciones que contiene el libro "Unhinged: An Insider Account of the Trump White House". LEE MÁS