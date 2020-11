El Omega-3 no ayuda a prevenir problemas cardíacos

Un estudio de la Asociación Estadounidense del Corazón aseguró que los suplementos de aceite de pescado no son necesarios para la salud cardíaca. Uno de los estudios descubrió que la vitamina D y Omega-3 no ayudan a prevenir la fibrilación arterial. En otro estudio publicado en la revista JAMA encontraron que los suplementos de ácido graso omega-3 no reducen el riesgo cardiovascular o triglicéridos