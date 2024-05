En opinión del candidato a la presidencia de Venezuela, Edmundo González, el resultado del apoyo que ha obtenido su campaña electoral no se debe solo a él o a María Corina Machado, sino que es "el resultado del apoyo de toda la plataforma unitaria venezolana" a su candidatura. Además, asegura que, aunque María Corina es una dirigente con mucho respaldo, el apoyo no es transferible a otra persona y, en sus palabras, "no es cuestión de transferible, lo tiene y ahí está".