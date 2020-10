Trump sigue apoyando teorías conspirativas sobre la muerte de Osama bin Laden

El presidente Donald Trump repite una teoría conspirativa sobre la muerte de Osama bin Laden. Según Trump, no ocurrió y las teorías hasta insinúan que el gobierno de Barack Obama habría matado a integrantes del equipo de fuerzas especiales de la Marina de Guerra. Uno de los marines dijo que esto no sucedió. A pesar de estar demostrado que no fue así, Trump sigue divulgando estas teorías conspirativas falsas.