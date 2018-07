"El que me lo quitó me dijo que una familia de aquí de Estados Unidos me iba a adoptar el niño y que yo posiblemente no lo volvería a ver". Así describió un padre la traumática experiencia que vivió al ser detenido en EE.UU. por cruzar la frontera ilegalmente y ser separado de su pequeño hijo. Estas desgarradoras historias se han vuelto comunes en los últimos días mientras el gobierno busca cumplir con una orden judicial que le dio hasta el martes pasado para reunificar a niños menores de 5 años con sus padres y hasta el 26 de este mes para aquellos mayores de 5 años.