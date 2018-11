Empleados de Google alrededor del mundo salieron a protestar contra la política de la empresa sobre abuso sexual y discriminación. La manifestación surge luego de un reporte de The New York Times en el que se alega que Andy Rubin, creador de Android, fue despedido tras ser acusado por una empleada de acoso sexual y ser compensado con un paquete de salida de US$ 90 millones. La discusión con el abogado John Kiyonaga.