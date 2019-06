Según un informe de The Wellcome Trust sobre más 140 países, las naciones más pudientes presentan mayor oposición a las vacunas. En Europa, por ejemplo, el 20% de sus residentes no están de acuerdo con inmunizar a sus hijos o piensan que no es seguro mientras que en países menos desarollados como Ruanda o Bangladesh la confianza en las vacunas es mayor. Según el informe, pese a que la preocupación siempre ha existido, el crecimiento de las redes sociales estaría detrás de lo que UNICEF llama una “infección real de desinformación”.