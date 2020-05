En medio de la pandemia por el coronavirus, son muchos los que no tienen claro dónde disfrutar las vacaciones. Si su billetera se lo permite puede alquilar una isla privada en el Caribe desde US$ 3.695 la noche, comprar una isla por US$ 29 millones o una más “modesta” por US$ 50.000, en las costas de Canadá. El objetivo: disfrutar de la privacidad en tiempos de distanciamiento social.