La raquetbolista mexicana Paola Longoria, número uno del mundo, avanza con paso firme en la edición 23 del US Open de Raquetbol que se desarrolla en Minneapolis, Minnesota. También quiere volver a casa con su tercer triunfo en dobles. Conversamos con ella sobre cuáles son sus expectativas en este torneo: "Es mi noveno título y aún recuerdo cuando mi primer US Open a los 18 años donde me convertí en la primer mexicana y latina y jugadora más joven en ganarlo; incluso fue el torneo que me abrió el panorama de poder decir 'puedo llegar a ser la mejor del mundo'. Así que cada que voy a jugar este torneo, me deja un gran sabor de boca". Longoria también nos habló sobre la fuerte competencia de jugadoras más jóvenes que "quieren su puesto" y el papel de las mujeres atletas en México: "somos las que hemos sacado la casta en el deporte mexicano".