Georg Gänswein, secretario de Benedicto XVI, comentó a la agencia de la iglesia católica austríaca Kathpress que el papa emérito le había pedido llamar al cardenal Robert Sarah, junto al que escribió “From The Depths Of Our Hearts”, para comunicarle que retirara su firma y su foto del libro. El texto contiene una apasionada defensa del celibato, un precepto que considera flexibilizar el papa Francisco en casos excepcionales. La visión expresada en el texto se interpretó como una crítica al pontífice en funciones, pero Benedicto ha querido dejar claro que no quiere polémicas.