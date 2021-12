Las deudas de Francisco según teólogo: el rol de la mujer en la Iglesia y el escándalo de pederastas

El teólogo Daniel Álvarez asegura que el papa Francisco no ha incluido a las mujeres como debe ser. Se refiere al círculo de liderazgo de la Iglesia católica, porque en su opinión no hay ningún argumento teológico para mantenerlas fuera de él. Álvarez además considera que el papa Francisco ha fracasado en su manejo de la crisis de los sacerdotes pederastas. "La cultura de encubrimiento, la cultura de proteger a la Iglesia sigue reinando en la Iglesia y Francisco no está entendiendo la seriedad y profundidad de esta crisis", sentenció.