5 cosas: Papa Francisco pide que la vacuna contra el covid-19 sea accesible para todos

El papa francisco renovó su llamado para una cultura de cuidado en el 2021. En un mensaje publicado el jueves, el pontífice pidió nuevamente a los líderes políticos y al sector privado que no escatimen esfuerzos para garantizar acceso universal a las vacunas contra el covid-19. Tras dos semanas en cuidados intensivos, una pareja con 30 años de casados fallecieron juntos por complicaciones derivadas del coronavirus. Paul Blackwell, de 62 años y Rose Mary Blackwell, de 65, murieron tomados de la mano de sus hijos. La aerolínea rusa Aeroflot anunció que designará asientos específicos en sus aviones para pasajeros que se nieguen a usar mascarillas, aunque una portavoz de la aerolínea aclaró que esta decisión no excluye otras medidas por la violación de las reglas existentes para el uso de equipo de protección a bordo del avión. Las autoridades de la Florida interceptaron un cargamento de más de 10.000 kilos de cocaína y cerca de 4.000 kilos de marihuana con un valor de más de US$ 400.000.000 en Port Everglades en una embarcación localizada en aguas internacionales. Un sospechoso de asesinato huyó cuando el vehículo en el que era transportado se detuvo en un autoservicio de McDonald’s.